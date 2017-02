Il rinnovo in tre mosse: Mertens, Insigne, Ghoulam. Tre nodi, tre storie che il Napoli di De Laurentiis sta provando a scrivere per molti anni ancora insieme con i protagonisti. E se la trattativa con il vicerè del gol del campionato è definita nei contorni sin da novembre, con Insigne e Ghoulam le situazioni sono tutte da scoprire. Da tripla.



NODO MERTENS - Il contratto dell'uomo del momento con il Napoli scadrà nel 2018: un anno e mezzo ancora. Ovvero: da giugno in poi, l'attaccante belga si potrà considerare in scadenza. La situazione, comunque, è piuttosto chiara: a novembre le parti hanno trovato un accordo in linea generale fino al 2020, con ritocco di ingaggio a scalare tra base fissa e bonus, e nelle ultime settimane il mirino è stato puntato sull'entità della clausola. Anzi, delle clausole: a quanto pare, infatti, nel contratto sarà inserita una clausola valida per la Cina e un'altra valida per gli altri Paesi esteri. Mertens è seguito da suo fratello Bram e dai due soci dello studio legale di Bruxelles, Stirr Associates.



NODO INSIGNE - La questione del fantasista napoletano, unico profeta in patria della squadra di Sarri, è in divenire. L'ultimo incontro tra il Napoli e i suoi manager, Ottaiano-Andreotti, risale all'estate. Ai giorni del ritiro: l'importante richiesta fu di 6 milioni a stagione; la risposta, invece, più o meno la metà (una media stabilita in base a un contratto a scalare fino al 2021). Dall'epoca, silenzio. O meglio: qualche contatto informale, indiretto, e la promessa di una riunione datata inizio 2017. Il periodo, insomma, sembra quello giusto: per rivedersi e per trovare un punto d'incontro tra la domanda e l'offerta. Per la cronaca: il contratto di Insigne scadrà nel 2019, e sebbene non esistano rischi particolari legati alla durata, il giocatore ha chiesto a chiare lettere un ritocco. Sulle sue tracce, tra l'altro, c'è anche il (nuovo) Milan: corte serrata, in vista del closing con i cinesi, e un incontro già andato in scena a Milano a novembre tra i manager di Lorenzino e il (futuro) ds Mirabelli.



NODO GHOULAM - La questione legata al mancino d'Algeria, reduce dalla Coppa d'Africa, è la più complessa. La più intricata e probabilmente la meno scontata di tutte. Anzi: gli incontri andati in scena finora tra il Napoli e l'entourage di Ghoulam - composto da suo fratello Samir, Alessandro Moggi e Marco Sommella - non hanno prodotto risultati positivi. La distanza tra domanda e offerta, insomma, non è ancora stata colmata, e a quanto pare nell'immediato futuro non è in programma alcun incontro. Gli estimatori, nel frattempo, non mancano: un mercato fa fu l'Atletico Madrid a farsi sotto seriamente, poi fu la volta del Marsiglia. E un mesetto fa, giusto per chiudere il cerchio, dalla Germania hanno parlato anche di un interesse del Bayern Monaco (tutto da verificare). Il contratto di Ghoulam con il Napoli finirà nel 2018, come quello di Mertens: ancora un po' e anche lui acquisirà lo status di giocatore in scadenza.