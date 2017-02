Il rinnovo di Dries Mertens continua a tenere banco in casa Napoli; stando a quanto riportato da Il Roma, giocatore e società hanno un accordo di massima, ma manca l'intesa sulla clausola. De Laurentiis vorrebbe inserire una cifra non valida per l'Italia, di 65 milioni per l'Europa e 75 per la Cina e il giocatore belga deve ancora accettare queste condizioni.