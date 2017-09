Una telenovela silenziosa, ma che non ha nulla da invidiare alle celebri estive, è quella del rinnovo di Fauzi Ghoulam, difensore del Napoli classe 1991. Un giorno sembra essere vicino al rinnovo, il giorno dopo sembra essere lontano. Un tira e molla cominciato alla fine del campionato scorso e che non ha ancora fine. E a complicare il tutto anche il cambio di procuratore: il giocatore algerino, infatti, è passato tra le fila del potente Mendes. Il problema principale rimane il nodo della clausola rescissoria.



L’intesa per il rinnovo sembra esserci, 2 mln a stagione più bonus fino al 2022. Tuttavia le parti devono stabilire la cifra della clausola, 30 mln l’idea del Napoli e 18, invece, quella del giocatore. Secondo Eurosport entro fine mese le parti dovrebbero incontrarsi e discutere nuovamente sul da farsi. Il terzino algerino è in scadenza di contratto e se non arriverà la fumata bianca, il giocatore potrebbe lasciare Napoli a parametro zero il prossimo anno, cosa che De Laurentiis vorrebbe evitare.