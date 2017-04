Risvolti azzurri e anche rosa, nella trattativa per il rinnovo del contratto tra Dries Mertens e il Napoli. Secondo Il Mattino, infatti, il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto al giocatore di incontrare sua moglie Kat Kerkhofs, attualmente in Belgio per impegni di lavoro. La coppia non sta attraversando un momento facile, e dunque secondo il quotidiano la signora Mertens vorrebbe lasciare la città: sarebbe questo l'ostacolo più grande da risolvere, e non le cifre. Sulle quali ci sarebbe quasi l'accordo.