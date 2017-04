I negoziati tra il Napoli e Dries Mertens continuano ad oltranza. Gli agenti del giocatore hanno sondato il terreno in Europa, e a quanto riporta il Mattino, squadre come Manchester United e Tottenham interessate al belga, non andrebbero oltre i 3 milioni di euro di ingaggio a stagione.



La questione ingaggio volge a favore dei partenopei, poiché anche il Napoli offre la stessa cifra a Mertens (premi inclusi). A questo punto nelle dinamiche di mercato peserà la volontà dell'attaccante, anche se con Sarri si trova bene, e in azzurro potrebbe vivere ancora da protagonista anche la prossima stagione.



A porre un freno potrebbe essere l'argomento clausola rescissoria, che il Napoli vorrebbe tenere troppo alta. Quel che è certo è che quest'estate le offerte per Mertens non mancheranno, quindi i partenopei dovranno accelerare sul rinnovo. Infatti il contratto scade nel 2018, e il belga vuole essere accontentato, in caso contrario lascerà l'Italia.