Marko Rog, una delle pochissime note liete della notte di Coppa Italia che ha visto il Napoli perdere per 3-1 con la Juve tra mille polemiche, si rivolge ai tifosi. Attraverso i social: "Non è ancora finita!!! Con i nostri tifosi e il nostro duro lavoro tutto è possibile!!!". Il ventunenne centrocampista croato ha giocato a Torino la seconda partita da titolare dopo quella con lo Spezia negli ottavi, mentre in campionato e in Champions ha collezionato pochissimi scampoli.