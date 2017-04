Marko Rog, centrocampista del Napoli, ha parlato nel pre-partita della gara contro la Lazio ai microfoni di Premium Sport: "Crediamo al secondo posto e questa partita è importante. Vogliamo vincerla per avvicinarci alla Roma. Il secondo posto è nostro obiettivo. Loro sono un'ottima squadra, in un buon momento di forma. Dovremo giocare al massimo per vincere. Sono soddisfatto della mia stagione: per un giovane è difficile adattarsi a un nuovo campionato, ma piano piano andrà meglio anche con la lingua. Sta andando meglio di quando sono arrivato".