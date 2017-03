Estasiati da Marko Rog: chiunque abbia visto questo pomeriggio il match tra Roma e Napoli, andato in scena all'Olimpico e vinto per 2-0 dai partenopei con una doppietta di Dries Mertens, non potrà non convenire sulle emozioni suscitate dal classe '95 croato, arrivato a Napoli in prestito con obbligo di riscatto per 13,5 milioni più 1,5 di bonus nella scorsa estate e a lungo tenuto sotto una teca da Maurizio Sarri, come un fiore prezioso da salvaguardare per poi vederlo esplodere in tutta la sua bellezza.



SEI MESI DA SPICCIOLI, DUE PARTITE DA 13 MILIONI - Sei mesi che sono serviti all'ex Dinamo Zagabria per adattarsi al calcio italiano e per capire meglio gli schemi del suo allenatore, che nel suo centrocampo a tre vuole una doppia fase eccellente, sia in copertura che in ripartenza: il Rog visto in campo oggi ha stupito tutti proprio per l'ottimo abbinamento delle due situazioni di gioco. Grinta da vendere, capacità di recuperare palloni ma anche ripartenze impressionanti, per velocità e tecnica: ne sanno qualcosa Dzeko e Strootman, non certo gli ultimi arrivati, scherzati con un tunnel e una ruleta dal croato, e anche Szczesny, che ha dovuto superarsi su una sua conclusione da fuori area. E pensare che fino a qui aveva disputato solo gli spiccioli di alcune gare: dopo solo 154 minuti disputati, alla terza da titolare tra Serie A e Coppa Italia, ha mostrato perché il Napoli abbia deciso di investire su di lui.



I TIFOSI LO VOGLIONO IN CAMPO COL REAL - Novanta minuti con la Roma, dopo i quattordici con l'Inter, i venti con il Cagliari, i quattro col Milan, i dieci col Bologna e i sedici con il Genoa: ora i tifosi del Napoli chiedono a gran voce la sua presenza anche nell'impegno di mercoledì in Champions, il ritorno della gara con il Real. Migliore in campo con la Juve in Coppa Italia, migliore in campo oggi con la Roma, dove si confrontava con avversari del calibro di De Rossi, Stroorman e Nainggolan: il Real potrebbe completare il terzetto, visto che ha dimostrato di sapersi esaltare contro avversari difficili.



LA BEFFA A MILAN E INTER E IL LITIGIO DE LAURENTIIS-SARRI - Cresciuto calcisticamente nel Nogometni Klub Varaždin per poi passare all'RNK Spalato, è stato acquistato nel 2015 alla Dinamo Zagabria per 5 milioni di euro: ai tempi della sua militanza nella squadra della capitale era stato a lungo seguito da Milan e Inter, poi bruciate proprio dal Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre avuto un debole per lui, tanto da spingere più volte con Maurizio Sarri per il suo utilizzo, arrivando anche a litigarci: adesso, dopo sei mesi, tutti hanno capito il perché.



