Napoli-Roma del 3 marzo vietata ai tifosi giallorossi. Ad annunciarlo il club partenopeo che in attesa delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha temporaneamente chiuso la vendita del settore ospiti.

“La Determinazione n° 8 del 21 Febbraio 2018 classifica l’evento Napoli vs Roma tra quelli connotati da alti profili di rischio e rinvia le valutazioni al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive , ai fini dell’individuazione delle misure di rigore. Per tale motivo, al momento, il settore ospiti non sarà posto in vendita, e la vendita degli altri settori è vietata ai residenti nella Regione Lazio”, si legge sul sito ufficiale del Napoli.