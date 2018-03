Il Napoli fa sul serio per Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria. Come scrive Tuttosport, i partenopei hanno superato l'Inter per la corsa all'uruguaiano ex Pescara: intesa raggiunta con la Sampdoria, che lo valuta non meno di 30 milioni di euro. L'Inter, nel frattempo, ha deciso di virare su un altro obiettivo: Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari.