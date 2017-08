Secondo L'Equipe, al momento il Napoli ha detto no al PSG per Pepe Reina, a meno che non riesca a trovare un sostituto all'altezza del portiere spagnolo. Il primo nome della lista di Giuntoli è quello di Rulli della Real Sociedad, ha una clausola (trattabile) di 40 milioni ed il Napoli non intende strapagarlo. Ieri è stato sondato Mignolet, belga del Liverpool amico di Mertens. Pista non impossibile anche se i tempi sono stretti per innescare un giro di portieri che potrebbe riguardare anche il brasiliano Rafael (il Napoli sta provando ad inserirlo) e Karnezis (l’Udinese ha bloccato la cessione al Watford fino a domani). Oggi Pepe va a Madrid per la convocazione della Spagna e vedrà l’agente.



Se parte Schick, la Sampdoria punta tutto su Duvan Zapata. C’è già il sì della punta, serve l’ok del Napoli. Possibile inserimento del prestito di Tonelli, che piace anche al Chievo, pronto a prendere Peluso dal Sassuolo (che frena su Strinic) e a rinnovare il contratto di Hetemaj salvo offerte last minute. Domani contatto con l’Empoli per Laurini, ma prima deve uscire Bereszynski. Si tratta a oltranza per il difensore Mikulic (RNK Spalato). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita Pavlovic verso il Crotone.