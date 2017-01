Il San Paolo è pronto ad abbracciare il Napoli nel primo impegno del 2017. La squadra di Maurizio Sarri ospita alle 20.45 la Sampdoria di Marco Giampaolo. Tante le assenze nelle fila del club partenopeo: da El Kaddouri e Koulibaly convocati in Coppa d'Africa, ad Albiol, squalificato, e Milik infortunato. Nelle fila liguri, invece, out Jacopo Sala.



Convocato per il Napoli l'ultimo acquisto, quel Leonardo Pavoletti a lungo inseguito. I blucerchiati non vincono contro il Napoli da 10 partite, dal maggio del 2010. Sarri si affiderà alla vena realizzativa di Mertens, che ha segnato 8 gol nelle ultime 3 gare in Serie A; Giampaolo a Quagliarella, che ha infilato la porta del Napoli in tre delle ultime quattro gare in cui ha affrontato la sua ex squadra al San Paolo.