Il Napoli è partito oggi per Torino, dove domani sfiderà la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia, dopo l'allenamento andato in al centro sportivo di Castel Volturno. Fermo restando le assenze degli infortunati Allan e Tonelli, sono diversi i dubbi di formazione di Sarri, soprattutto considerando che nello spazio di una settimana, e dunque fino al prossimo martedì, gli azzurri dovranno sfidare anche la Roma e il Real. Certi i rientri di Maggio per lo squalificato Hysaj e Koulibaly, fuori con l'Atalanta, mentre in attacco sembrano scontati le conferme di Mertens e Callejon e il ballottaggio Pavoletti-Insigne.