Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri, al termine della gara vinta contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Abbiamo preso gol dopo 30 secondi, è chiaro che così si complica di più. Nel primo tempo sbagliato qualcosa di troppo, abbiamo reagito dopo il gol subito ma abbiamo avuto fretta per rimettere la situazione a posto e così facendo abbiamo concesso spazio agli avversari. Dopo il 2-1 la squadra ha avuto la gara in pugno con discreta facilità. Il calcio era più bello prima, ora bisogna adeguarsi a questa situazione sperando nella maggiore integrità possibile tra anticipi e posticipi: non so se è peggio e meglio scendere in campo 24 ore dopo la Juve, se vincono c'è quel pizzico di pressione in più, se non vincono ti può dare più determinazione, più serenità, il problema è che un po' di integrità in più non farebbe male, nove su nove mi è sembrato troppo ma finisce lì. Non so perché abbiamo preso gol subito, oggi penso che gli avversari erano più brillanti di noi, la nostra è una squadra che da tre mesi durante la settimana ha lavorato poco o niente, ora sta lavorando con più quantità pagando nella brillantezza ma non nella tenuta perché nel secondo tempo stavamo meglio del primo. Ma è un lavoro da fare che speriamo ci ripaghi nel tempo più lungo. Mertens attaccante? E' accaduto anche in passato, lo abbiamo fatto in un momento di necessità con un pizzico di follia e ci ha ripagato, ci siamo accorti che il ragazzo è un fuoriclasse e non un buon giocatore come pensavamo prima".