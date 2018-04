A due giorni dalla vittoria all'ultimo respiro sulla Juventus, che ha riaperto la corsa scudetto con i bianconeri, ieri il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Testa a domenica, quando gli azzurri scenderanno in campo al Franchi contro la Fiorentina, ma non solo. Maurizio Sarri ha infatti tenuto un discorso alla squadra, tornando proprio sulla sfida dell'Allianz Stadium: "Non era impossibile prima, ma questo non significa che adesso è tutto divenuto possibile e facile. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo, dobbiamo restare concentrati perché è ancora durissima", le parole dell'allenatore riportate dal Mattino.



TESTA ALLA FIORENTINA - Sarri ha poi voluto tenere alta la tensione, in vista della partita con la Fiorentina: "Andiamo a Firenze con lo stesso spirito che ci ha animati nello scontro diretto", questo il succo delle sue parole sull'impegno coi viola, secondo La Gazzetta dello Sport.