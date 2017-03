Prima la Panchina d'oro, poi la Juve. Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni del Tgr dopo la cerimonia e la premiazione che l'ha visto trionfare sul collega della Juve, Massimiliano Allegri: "Un doppio miracolo con la Juventus? Noi dobbiamo crederci sempre e comunque. Dobbiamo sperare sempre in una cosa del genere, anche se di fronte avremo per due volte in pochi giorni la squadra più forte d'Italia. In campionato è una partita secca, anche se loro sono più avanti di noi in classifica, e nelle partite secche c'è sempre più possibilità; quella di Coppa Italia, invece, sarà una sfida condizionata dall'andata" E dunque dal 3-1 dello Stadium.