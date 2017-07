Maurizio Sarri ha partecipato ad un forum con alcuni tifosi del Napoli e, quando gli è stato chiesto se un rinforzo in difesa del calibro di Leonardo Bonucci possa vestire la maglia azzurra, ha risposto: "Bonucci? Fa fatica il Chelsea a prenderlo, non penso possa rientrare nei nostri obiettivi economici. Tutti i difensori centrali in Europa costano cifre enormi, anche quelli che non danno garanzie come Bonucci. Penso che sia un Maksimovic in salute o un Tonelli in salute ci possano dare una grossa mano". Con tutta probabilità Bonucci resterà a Torino, per tornare a coltivare il sogno Champions League già dall'anno prossimo.