Maurizio Sarri non si ferma: "Dobbiamo ripartire dal primo tempo di martedì sera", avrebbe detto alla squadra ieri, in occasione della ripresa degli allenamenti, secondo Tuttosport. Il tecnico azzurro, dunque, ha provato sin da subito a scuotere il Napoli dopo l'eliminazione in Champions con il Real e in vista dei prossimi impegni: Crotone (domenica) ed Empoli in campionato prima della sosta, e poi doppio confronto con la Juve in Coppa Italia e in campionato. Un momento clou: per la corsa al secondo posto e per l'accesso alla finale di coppa.