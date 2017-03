Maurizio Sarri ha deciso: oggi, in occasione della vigilia della partita di Champions con il Real, i giocatori del Napoli potranno rientrare a casa dopo l'allenamento pomeridiano. Niente ritiro, dunque, e appuntamento per la colazione di domani mattina (con rifinitura): una consuetudine ai tempi di Benitez, che ogni tanto anche Sarri prende in considerazione. Anche se in ballo c'è la qualificazione ai quarti di finale di Champions, l'avversario si chiama Real Madrid e al Napoli per ribaltare il 3-1 dell'andata occorre una vera e propria impresa.