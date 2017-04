Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del Napoli contro il Sassuolo. Sul rinnovo di Lorenzo Insigne: "Sono contento perchè si può innescare una bella storia, può essere la bandiera della sua città, sono cose romantiche, ma oggi siamo alla vigilia di una partita ed i pensieri vanno verso altre cose". Marek Hamsik gioca? "Ieri s'è allenato, vediamo oggi come va. Non voleva fermarsi, ma era giusto per un giorno o due non rischiare". Sulle insidie contro i neroverdi: "Giochiamo contro una squadra forte, una società forte, basterebbe poco superficiali nel vedere certi numeri. Quest'anno ha pagato la prima esperienza europea, ha avuto un numero incredibile di infortuni e non s'è ripetuta, ma nella gara singola è pericolosissima. Di Francesco è un ottimo allenatore".



SCUDETTO LONTANO - Arriva poi una stoccata al presidente De Laurentiis: "Io penso che il quarto fatturato non può puntare allo scudetto, poi può succedere e rappresenta qualcosa di particolare. Vincono sempre le squadre con più fatturato, è difficile ed un evento il contrario. Succede in Inghilterra, lì è più facile perchè anche le squadre medie hanno fatturato di grandi livelli, in altri paesi è più difficile.Deve essere un sogno, non un qualcosa di programmato. Progetto a lunga scadenza? Io ho un contratto in scadenza se consideriamo la clausola rescissoria che entra in vigore". Infine, un pensiero sul Video Assistant Referee (VAR) "Dipende chi guarda e cosa guarda... Su tutti i campi servirebbero le stesse telecamere e posizionate allo stesso modo" e sulla morte di Michele Scarponi "E' un giorno triste, morire in allenamento. Corridore forte, personaggio bello, sempre sorridente, spiritoso. Ho conosciuto alcuni suoi compagni, me ne hanno sempre parlato come un punto di riferimento. Una persona umanamente di grande livello".