Maurizio Sarri continua a valutare la formazione che affronterà domenica, per la prima volta in quattro giorni, la Juve al San Paolo. Nessun dubbio in attacco: il tecnico azzurro è orientato a insistere sul tridente leggero, e dunque su Callejon-Mertens-Insigne, mentre a centrocampo la soluzione provata in questi giorni è una linea a tre con Allan, Jorginho e Hamsik. Panchina per Milik. Procede spedito anche il recupero degli infortunati delle Nazionali: Hysaj è già a pieno regime, Reina quasi. L'impressione è che Pepe sarà regolarmente in campo già domenica.