Curioso retroscena, quello svelato dal Corriere della Sera in merito alla convocazione di Marco Milanese, diciottenne difensore della Primavera azzurra che Sarri ha inserito nell'elenco degli uomini portati a Torino per la sfida con la Juve: secondo il quotidiano, Milanese sarebbe stato aggregato per una questione di scaramanzia. E per la precisione, per evitare di partire con un numero dispari di giocatori: l'elenco diramato da Sarri, infatti, consta di 22 uomini. Compreso Milanese.