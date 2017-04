Da quando Maurizio Sarri siede sulla panchina del Napoli è una squadra da record: lo racconta il Corriere dello Sport con tanto di tabella dei primati. Sedici in totale, sin dalla stagione precedente: mai così bene la squadra nella propria storia nell'ambito dei campionati a 20 squadre. Domenica a Reggio Emilia con il Sassuolo, nel frattempo, gli azzurri potrebbero registrare altri due primati: punti in trasferta (attualmente 33, 35 con il secondo Benitez) e vittorie in trasferta (attualmente 10, come Rafa).