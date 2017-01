Le luci, a San Siro, le ha accese il Napoli. Almeno per la prima mezzora, dopo aver fatto due gol che potevano essere quattro, se fosse stato accordato il rigore a Mertens e lo stesso belga avesse saputo far meglio sotto porta. Un calo fisiologico, nella ripresa, non ha influenzato il risultato: le speranze del Milan in pratica si spengono tutte sulla traversa di Pasalic, l’occasione più nitida per pareggiare.



Come si legge sul “Roma”, che gli azzurri lo vogliano o meno, nascondersi serve a poco. Sarri ci tiene a mettere in chiaro la sua posizione sulle dichiarazioni “non firmo per il secondo posto”, ma cambia poco: la sostanza, i fatti, il campo convergono nel sostenere il Napoli per la lotta scudetto. I punti ancora non costringono alle ammissioni, visto la Juventus con due gare in meno ha un punto di vantaggio.