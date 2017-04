Maurizio Sarri è pronto a cambiare il centrocampo in vista della partita di domani in Coppa Italia con la Juve: dentro Zielinski e Diawara per Allan e Jorginho, oltre alla conferma di Hamsik. Lo scrive il Corriere dello Sport. Anche Ghoulam dovrebbe rientrare dal primo minuto al posto di Strinic. In porta, invece, si va verso la conferma di Rafael: Reina non ha ancora deciso se forzare, ma i segnali sono negativi.