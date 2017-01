Ormai è passata la stanchezza per la partita di Coppa con la Fiorentina. L'allenatore del Napoli Sarri ha dovuto spremere di nuovo i titolari per poter incassare le semifinali del trofeo tricolore dove se la dovrà vedere con la Juventus. Stasera con il Palermo ci sarà giusto qualche novità. Per il resto le linee guide saranno sempre le stesse. Sulla corsia sinistra della difesa, il tecnico toscano ritrova Ghoulam reduce dalla eliminazione della sua Algeria in Coppa d’Africa. Il terzino è tornato da qualche giorno ed è pronto a sostituire Strinic che in sua assenza ha fatto molto bene. Il croato ha accusato un affaticamento muscolare e quindi è giusto che si faccia da parte. Il resto del reparto sarà lo stesso di martedì.

Quindi si rivede Maksimovic in difesa al fianco di Albiol con Hysaj a destra. A centrocampo, avendo di fronte una cosiddetta piccola e si gioca in casa, dovrebbe toccare nuovamente a Zielinski dall’inizio visto e considerato che il polacco spinge molto rispetto ad Allan. In cabina di regia c’è Jorginho con capitan Hamsik sul lato mancino. Il capitano ormai le gioca tutte e cerca altri gol per raggiungere i 115 gol di Maradona. In attacco impossibile rinunciare al trio di piccoletti che sta facendo faville. Da capire se riposerà Insigne per permettere a Giaccherini di ritrovare un po’ di sorriso visto e considerato che ha intenzione di andare via per mancanza di spazio. Si rivede di nuovo Mertens e naturalmente Callejon a destra.