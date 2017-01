Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, si racconta a Paolo Condò, giornalista Sky. Nel pre-partita di Napoli-Palermo un estratto dell'intervista: "Ero sicuro di voler fare l'allenatore. Poi se col calcio potevo vivere benissimo, bene o meno bene era una incognita. Ero però sicuro di volerlo fare e lo dovevo fare. Visto poi quello che è successo con le banche in Italia sono stato anche lungimirante. Un allenatore aveva litigato con la società e ci siamo ritrovati da soli. Io ho preso la squadra e siamo andati comunque a giocare, ho messo l'autista a fare il segnalinee, abbiamo giocato e vinto. Quest'episodio diede orgoglio a quell'allenatore. Io avevo fatto molte partite degli Allievi anche qualche anno prima, io mi sentivo molto responsabile. Questo è dna. Higuain? L'abbandono è stato brutto. Potevo aspettarmi la Premier, ma non la Juventus. Questo ha reso più pesante questa partenza. Per un po' non l'ho sentito e non volevo sentirlo. E' come quando ti fa arrabbiare un figlio: lo sbraneresti, ma resta sempre tuo figlio. Ha fatto una scelta discutibile, ma questo non vuol dire che sia una persona a posto, resta un grande talento. Gli voglio bene, adesso ci sentiamo, io a lui devo molto".