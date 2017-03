Dopo aver giocato titolare in Coppa Italia con la Juve, Arek Milik è pronto a rientrare dal primo minuto anche in campionato domenica con il Crotone. Sarri lo ha provato anche oggi, in occasione dell'allenamento pomeridiano al centro sportivo di Castel Volturno. Differenziato per Tonelli, che salterà l'undicesima partita di fila, e Allan, leggermente affaticato dopo il Real ma regolarmente a disposizione.