Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, parla a Rai Sport dopo il successo sul Bologna, tra polemiche e mercato: "Il rigore? Per me era netto, ma ero distante. Questo è un periodo in cui non dovremmo parlare di arbitri, dopo un po' mi annoia. Politano? Fosse per me prenderei Sané e Sterling dal Manchester City".