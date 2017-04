Maurizio Sarri, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, avrebbe già prospettato il piano per il futuro del suo Napoli. Che, secondo il tecnico, non può prescindere dal tridente leggero: e dunque dalla conferma di Mertens e Insigne, impegnati in complesse trattative per il rinnovo del contratto. Quattro, comunque, i punti del piano di Sarri: blindare il tridente leggero; rilanciare Milik; migliorare la fase difensiva; conquistare il secondo posto.