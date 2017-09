Nel corso del programma “Premium Champions”, l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri dichiara: “In questo momento sono molto più incazzato per il gol subìto che la per la vittoria. In una manifestazione dove la differenza potrebbe essere decisiva non si può regalare un gol così, per questo ora non riesco a essere soddisfatto. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto e pur concedendo poco o niente gli avversari hanno fatto un gol e hanno battuto un calcio di rigore. Dovevamo fare meglio, anche in fase offensiva. Il tridente del Napoli tra i migliori in Europa? Non so se sono tra i migliori, ma stanno facendo cose importanti: hanno grandi doti in fase di realizzazione e aiutano molto la squadra. I tre punti, comunque, mi fanno felice: era importante vincere, specialmente dopo la sconfitta in Ucraina, ma su quel gol concesso nel finale dovevamo fare meglio, mi ha fatto arrabbiare. Penso che il calendario in Italia vada riformato, per il bene del calcio, perché per come è impostato non credo ci siano i presupposti per far rendere al meglio i giocatori. Si parla di pausa per le nazionali, ma non esiste una pausa se in Nazionale si gioca e poi si comprimono tante partite di campionato e coppa con il club in pochissimo tempo. Va trovata una collocazione per le nazionali che non condizioni il calendario dei club.”