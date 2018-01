L'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri ha dichiarato alla Rai dopo la sconfitta con l'Atalanta in Coppa Italia: "E' stata una partita da pareggio come numero di occasioni. Nel secondo tempo ho visto una squadra che non mi è piaciuta, con la testa fra le nuvole e in punta di piedi. Potevamo fare qualcosa di meglio nelle coppe, inconsciamente la squadra ha più attenzione nelle gare di campionato. Comunque stiamo facendo una stagione straordinaria. L'Atalanta è una squadra che soffriamo, anche in campionato".