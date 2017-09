Due assist e una prestazione di livello assoluto. Tra i protagonisti del 6-0 del Napoli sul Benevento c'è stato anche Faouzi Ghoulam. Ecco le parole di Maurizio Sarri sulla partita dell'algerino: "Fisicamente e mentalmente è in una fase in cui non accusa la stanchezza. Domani ci alleniamo, se fosse per lui si allenerebbe con quelli che non hanno giocato. Recupera subito, la società tratta il rinnovo ma lo porterei in scadenza perché sembra gli faccia bene (ride, ndr)".