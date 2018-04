Arek Milik potrebbe essere l'arma in più del Napoli in questo finale di stagione: mettendo in difficoltà Maurizio Sarri in quelle che sembravano scelte ormai consolidate. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto proprio sulla questione: "L’unico dubbio, per sua stessa ammissione, è sul minutaggio, sulla capacità di Milik di poter giocare una partita intera. Lo seguirà con particolare attenzione, in questi giorni, Maurizio Sarri: un pensierino di schierarlo domenica pomeriggio, a San Siro, lo sta facendo". La rosea ipotizza anche un cambio modulo: "Qualcosa potrebbe rivederla, però, l’allenatore. Milik dal primo minuto, per esempio, potrebbe essere la scelta più indovinata del momento, magari in un 4-2-3-1 con il tridente alle spalle dell’attaccante polacco".