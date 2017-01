Il Napoli di Sarri ha vinto, ma l'allenatore si è lamentato delle condizioni del campo. Freddo e terreno in condizioni non buone. Gli azzurri ne hanno risentito. Era prevedibile. In questi giorni di freddo ci si aspettava un San Paolo “ghiacciato”, e così è stato. Freddo pungente nello stadio di Fuorigrotta, ma per fortuna non c’era vento. A risentire della temperatura i tifosi sugli spalti, ma anche il terreno di gioco, apparso in condizioni non ottimali. La forte pioggia di qualche giorno fa e soprattutto la temperatura sotto zero hanno reso il campo pesante. Qualche zolla e un terreno duro che non ha favorito la squadra di casa. La Sampdoria, col suo pressing asfissiante, ha avuto buon gioco a metterla sul fisico, mentre ha patito il Napoli che non è riuscito a esprimersi ai soliti livelli.