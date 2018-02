Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di ritorno contro il Lipsia.



ANDATA - “All’andata abbiamo giocato una partita da cialtroni al 70% per colpa mia, al 10% per colpa della società, 10% giocatori e 10% staff. La colpa non era certo delle riserve, perché il peggio l’abbiamo dato quando sono entrati i titolari. Domani bisogna scendere in campo con la voglia di vincere e di prenderci una rivincita. Speriamo gli episodi girino a favore per il discorso qualificazione. Percentuali qualificazione? Non le so, ma sono palesemente a favore del Lipsia”.



MERTENS - “Penso sarà disponibile, ma solo domani mattina avrò la risposta definitiva sulle sue condizioni. Stamattina comunque non ha avuto nulla di grave”.



SQUADRA VUOLE RISCATTO? - “La mia squadra dal punto di vista degli allenamenti è inattaccabile e questa è una fortuna, non mi da indicazioni in questo senso. La gara di giovedì scorso è stata un fulmine a ciel sereno anche per me: al San Paolo sei giorni fa non siamo riusciti a ricaricare le pile dopo una partita di campionati dispendiosa. Aggiungiamo il fatto che in questo momento non siamo nemmeno in tanti e questo non ci facilita. In campionato la squadra sta dimostrando grande cuore e determinazione, mentre non ci riesce nelle altre competizioni. E’ un salto che dobbiamo fare, probabilmente bisognerà ampliare l’organico e fare qualcosa di diverso per affrontare tutte le competizioni nello stesso modo”.



SALETTA FUMATORI - “Noi chiediamo sempre una stanza per lo staff, ed in questo caso non c’era, se poi ci permettono di fumare in quella stanza anche meglio”.



SULLE PAROLE DI FONSECA - “Segue noi e il Manchester City? Mi fa piacere, è un ragazzo giovane e un allenatore molto interessante. Avranno delle difficoltà a giocare in Champions dopo la pausa in campionato, ma lo Shakhtar quando sta bene gioca con una tecnica e una velocità eccezionale, fa muovere bene i centrocampisti: sono da tenere d’occhio”.



TIFOSI - “I tifosi non sono divisi tra campionato e Europa League, pensano solo al campionato anche perché in Italia abbiamo vinto poco. Ma non dobbiamo farci influenzare da ciò e dobbiamo portare i tifosi verso altri interessi: dobbiamo essere noi a trascinarli”.



PRECEDENTI - “Al Napoli per 12 volte ho chiuso una partita con un risultato che domani ci qualificherebbe? Per noi non c’è una grande differenza tra giocare in casa o fuori. Dobbiamo riscattarci e vincere la partita, con un pizzico di follia pensando alla qualificazione”.



ZIELINKSI - “E’ un talento assoluto, ha grandi doti fisiche e se cresce a livello di personalità può giocare in qualsiasi zona del campo. Sarà il nuovo De Bruyne”