Al termine della partita contro la Juventus, l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri si è soffermato anche sul proprio futuro: "Ad ora non c'è niente che possa far pensare che io non resti a Napoli. Il contratto c'è, ma io voglio che chi lavora con me sia contento. Se il presidente De Laurentiis è contento resto volentieri, e stasera l'ho visto molto sereno e sorridente. La squadra ha qualità, ma non è cinica. Serve un po' di esperienza nei profili più giovani, anche se c'è da capire quanta personalità abbiamo in squadra".