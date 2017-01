Il Napoli saluta gennaio. Un mese che lo ha visto da protagonista sin dalla prima partita del nuovo anno. Ben cinque i successi incassati tra campionato e Coppa Italia. Stasera si chiude al San Paolo con un Palermo pieno di problemi ma che ha cambiato per l’ennesima volta l’allenatore. Zamparini ha chiamato Diego Lopez per cercare di fare un miracolo salvezza. La situazione è difficile ma non impossibile. Soprattutto se il nuovo tecnico parte con il piede giusto proprio contro gli azzurri.

Azzurri che, però, sono in un grande periodo di forma. Sarri è molto soddisfatto di ciò che stanno facendo i suoi ragazzi. Le tappe di avvicinamento alla gara di Champions con il Real a Madrid sono state tutte di crescita. C’è stato come sempre il bel gioco ma si è trovata la strada del carattere, del cinismo, della cattiveria e soprattutto della determinazione nel vincere le partite. Ormai si bada al sodo. Va bene esprimersi con un calcio spumeggiante ma quando si tratta di aggiudicarsi l’incontro non si va troppo per il sottile.