Gianluca Savoldi, figlio del grande Beppe, ex attaccante (anche del Napoli, stagione 2003-2004) e oggi imprenditore e opinionista, è uno dei personaggi più cliccati del momento nel panorama azzurro. Motivo? Sul proprio canale YouTube, Savoldi jr ha inaugurato una polemica con Sarri: "Con lui il Napoli non vincerà mai un c...o", il contenuto di uno dei video pubblicati negli ultimi giorni.



TECNICO E PRESIDENTE - ​L'ex calciatore argomenta le sue tesi toccando svariati temi: "Per come ha giocato con il Real, Sarri ha dimostrato di essere un presuntuoso: dovrebbe imparare da Zidane, che invece presuntuoso potrebbe esserlo sul serio". E ancora: "E' un finto prete. Un finto umile. Un ottimo allenatore di LegaPro. Un allenatore che prende per il c...o". E così via. In uno dei suoi monologhi virtuali entra anche Dybala: "Sarri con lui farebbe disastri". Nell'ultimo video, Savoldi attacca anche De Laurentiis per quanto accaduto al Bernabeu dopo la partita: "Oltre a prendere un allenatore serio, caro De Laurentiis, prendi anche un tutor per te che dopo la partita ti prenda e ti imbavagli perché non puoi rompere i co...i così".