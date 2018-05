Secondo la Gazzetta dello Sport senza Maurizio Sarri, il presidente Aurelio De Laurentiis pretenderà dal suo successore la valorizzazione degli investimenti finora fatti. Questo vuol dire più spazio per Diawara, Rog, Ounas. Ma non solo. Secondo la rosea un acquisto sicuro per giugno si chiama Simone Verdi dal Bologna che doveva già arrivare a gennaio. Certo anche il ritorno alla base di Nikola Maksimovic che nella gestione Sarri in pratica non ha mai trovato spazio.