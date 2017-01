Il Real Madrid al San Paolo per gli ottavi di Champions League il 7 marzo, un'occasione che i tifosi del Napoli non possono perdersi: oggi alle dodici, in anticipo rispetto al programma, è stata aperta la vendita dei biglietti per i settori Curve e Distinti e nel giro di poche ore... sono già finiti! I fan napoletani, in coda fin dalle 6 del mattino davanti alle rivendite autorizzate, hanno acquistato i 42mila tagliandi disponibili: si va verso un San Paolo tutto esaurito.