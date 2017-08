Una sola settimana al termine del calciomercato, a tenere banco in casa Napoli è la situazione legata a Pepe Reina. Ancora incerto il futuro del portiere spagnolo, sul quale ieri è piombato il Paris Saint Germain: il Napoli aspetta un'offerta ufficiale da parte del club francese, ma l'intenzione della società azzurra è quella di non cedere il portiere. Sarri è infatti deciso a tenere l'ex Liverpool, ma qualora il giocatore che è in scadenza di contratto accettasse il trasferimento a Parigi il pallino del Napoli rimane sempre Geronimo Rulli. Il ds azzurro Giuntoli per non farsi trovare impreparato ha già ripreso i contatti per il portiere argentino della Real Sociedad, con la speranza di riuscire a definire il suo arrivo in caso di partenza di Reina.