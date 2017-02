Lorenzo Tonelli non ha preso parte alla seduta del mattino andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno: per lui, ancora programma differenziato. La squadra ha lavorato divisa in due gruppo e Sarri, come tradizione, s'è dedicato particolarmente alla fase difensiva. Oggi pomeriggio seconda seduta: bisognerà individuare la soluzione d'attacco in assenza di Callejon.