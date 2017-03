Salvatore Aronica ha parlato a Radio Kiss Kiss della stagione del Napoli: ''Ho avuto la possibilità di vedere da vicino giovani emergenti come Belotti, Insigne, Dybala, hanno dimostrato tanto. Sia Insigne che Immobile hanno rispettato le aspettative arrivando in nazionale. Sarri ha limato e migliorato l’aspetto della difesa subendo pochissimo. Tutte le squadra hanno attaccanti e bomber, è sempre più facile subire gol. Una squadra con il potenziale che ha il Napoli dovrebbe un po’ migliorarlo. Nel campionato italiano tutte le squadre hanno un attaccante di valore, basti pensare che Nestorovski a Palermo ha fatto dieci gol. Il Napoli subisce più gol in casa che fuori? I giocatori sia in casa che fuori sono sempre quelli, è solo una questione di concentrazione. Anche ad Empoli il Napoli ha subito per un calo di concentrazione''.