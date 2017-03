Massimo Drago, ex allenatore di Kessie al Cesena, ha parlato a Radio Punto Zero del futuro del giocatore ivoriano: ''Kessie è un profilo da grande squadra, è forte nella testa, per lui non fa differenza giocare nell'Atalanta o in un top club e questo lo aiuta tantissimo. A Cesena era stato presentato come quinto difensore centrale ma poi s'è imposto in mediana e da centrocampista costruirà il suo futuro. Rispetto ai centrocampisti del Napoli è meno tecnico ma completerebbe il reparto perché è aggressivo, forte fisicamente, ha tempi d'inserimento e garantirebbe anche qualche gol in più. La sua grande qualità è quella di capire prima degli avversari le varie situazioni di gioco, nelle letture gioca d'anticipo''.