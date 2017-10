Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa nel postpartita di Manchester City-Napoli, ha risposto anche ad una domanda sulla lotta scudetto in Serie A: "Se il Napoli può vincere il titolo? Questa è una domanda per Sarri. Io personalmente rispetto molto la Juventus, anche se è indietro. Può succedere di tutto, penso che se il Napoli non subirà troppi infortuni e userà tutta la rosa a sua disposizione possa farcela sicuramente a vincere lo scudetto".