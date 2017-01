Tony Pulis, manager del West Bromwich Albion, smentisce l'interesse nei confronti di Manolo Gabbiadini: è quanto ha svelato la redazione di Radio Crc nel corso di una trasmissione sportiva. Il tecnico inglese, secondo il racconto, non è intervenuto in diretta ma non ha risparmiato la notizia: "Non seguiamo Gabbiadini". L'attaccante del Napoli, prossimo alla cessione, è valutato 20 milioni di euro dal club azzurro ed è seguito soprattutto in Premier: il Watford di Mazzarri, il Southampton e lo Stoke City restano in prima fila.