L’ex portiere dell’Udinese, Orestis Karnezis, accostato con insistenza al Napoli nell’ultima finestra di mercato, è stato intervistato dal sito partenopeo AreaNapoli.it raccontando la sua versione dei fatti: “C’era un interessamento reale da parte del Napoli, che cercava un portiere che desse una mano quando Pepe non poteva scendere in campo. Avevano bisogno di un vice-Reina. Mi sono informato sull’interessamento del Napoli e, quando ho saputo che era concreto, la mia priorità è stata una soltanto: quella di aspettare gli azzurri. Ho chiesto del tempo, in modo che le cose diventassero più chiare. Il Napoli è un grande club, una di quelle squadre a cui nessuno può dire di no. Ho rispedito al mittente qualche proposta. Poi siamo giunti al termine del mercato, il tempo stringeva e, a quel punto, abbiamo capito che il discorso col Napoli non sarebbe andato avanti. Così ho deciso per il Watford: una bella piazza, una grande avventura”.