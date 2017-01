"Emanuele nel Napoli non giocherà mai. In questo fine settimana parleremo con la società ma piace molto all'estero. E su di lui c'è il forte interesse della Roma: un'idea che ci intriga molto". Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli allontana il suo assistito da un futuro in azzurro. "Io e Sarri siamo amici, non c'è nessuna polemica con lui o con Giuntoli, ma dovremo trovare una soluzione, anche andando via. Il Napoli ha preso Pavoletti, Milik sta tornando, Callejon non esce mai. Emanuele non potrà mai trovare spazio".