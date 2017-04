L'agente di Ricardo Rodriguez, Gianluca Di Domenico, ha parlato ai microfoni di Radio Crc del futuro del suo assitito in forza al Wolfsburg. Rodriguez è inoltre stato accostato anche al Napoli.

​

"Il ragazzo - spiega Di Domenico - è concentrato sul Wolfsburg. Giuntoli è esperto e lo conosce, ha uno scouting importante in tutta Europa. Contatti? Preferisco non parlarne. E’ stato in vacanza a Napoli e si è trovato molto bene, se ci stai bene in vacanza allora ci puoi stare bene anche nella vita. Il Napoli non è mai un passo indietro, nel 95% dei casi è un passo in avanti".



Un'apertura all'arrivo di Rodriguez in piena regola, che non può, che rallegrare i tifosi del Napoli.